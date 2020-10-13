МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "ВТБ Капитал" купил 350 миллионов акций "Аэрофлота" в рамках SPO на общую сумму 21 миллиард рублей, говорится в сообщении авиакомпании.

"Предмет сделки: приобретение VTB Capital plc (ВТБ Капитал плс)… ценных бумаг ПАО "Аэрофлот"… — обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки… Цена за 1 (одну) акцию…: 60 (шестьдесят) рублей", — говорится в сообщении.

"Общая стоимость приобретенных акций составляет 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) рублей, что составляет 10,27% от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению договора", — говорится в сообщении.