МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Опрос пользователей сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" на тему, где россияне работали на уделенном режиме, в котором приняли участие около 1,4 тысячи человек, показал, что 16% респондентов смогли одновременно путешествовать и выполнять свои служебные обязанности, сообщили РИА Новости в компании.

"В этом году многие попробовали работать в удалённом режиме в связи с пандемией COVID-19. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" провёл опрос и выяснил, пользовались ли россияне режимом удалённой работы, чтобы активнее путешествовать", — рассказали в пресс-службе сервиса.

"Поработать с дачи решил 21% опрошенных. Поездить по России или за границу и работать из путешествия решились 16% россиян, из которых 9% путешествовали по России, а 7% поехали за рубеж и работали оттуда. Большинство же (35% опрошенных) на "удалёнке" работали из дома", — сообщили результаты исследования в "Туту.ру".

При этом аналитики выяснили, что за время "первой волны" пандемии порядка четверти (24%) опрошенных вообще остались без работы. А среди тех, кто сохранил работу, на "удалёнку" в итоге не смогли полноценно перейти 28%: они по-прежнему работают из офиса.