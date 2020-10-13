МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Технология оплаты с помощью QR-кодов известна довольно многим, однако пока широко не используется, при этом большинство россиян готовы попробовать расплачиваться новым способом, показало исследование аналитического центра НАФИ.

Онлайн-опрос был проведен аналитическим центром в сентябре. Было опрошено 1600 человек возрастом от 18 лет в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Сегодня QR-код не воспринимается людьми как удобный способ оплаты: лидирующий способ оплаты – карта с бесконтактной оплатой, отмечают исследователи. В то же время граждане проявляют интерес, и большинство (84%) хотят попробовать платить через такие коды, 53% будут это делать выборочно, только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% — везде, где это возможно. "Шестнадцать процентов не станут пользоваться этой технологией — чаще всего такой позиции придерживаются представители старшего поколения", — также показал опрос.

"Россияне знакомы с технологией оплаты через QR-код: при демонстрации примера QR-кода 78% россиян сказали, что знают эту разновидность штрих-кодов. Более осведомленные группы — молодежь (18-34 года) и жители крупных городов. Менее осведомлены представители старшей возрастной группы и жители малых населенных пунктов", — также выяснили аналитики.

При этом только каждый четвёртый (24%) когда-либо имел такой опыт такой оплаты. Портрет типичного пользователя QR-кодами для оплаты выглядит так — это мужчина, представитель молодого поколения (18-34 года), житель крупного города.

Оплачивающие покупки бесконтактно банковской картой или смартфоном с большей вероятностью будут пользоваться QR-кодами как способом оплаты везде где это возможно (29-30% и 43% соответственно), а среди тех, кто пользуются наличными, расплачиваться по QR-кодам готовы лишь 24%, также выяснили в НАФИ.