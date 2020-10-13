МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Согласно данным исследования BCG и "Ромира" "Российские потребители – новая реальность", торговая сеть "Пятёрочка" стала самым востребованным и любимым брендом российских потребителей во время пандемии COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте "Ромир". Второе и третье место рейтинга заняли Сбербанк и Youtube.

"Приоритетом для нас стала безопасность, и мы провели колоссальную работу для снижения распространения вируса. В рекордно короткие сроки мы масштабировали услугу экспресс-доставки и реализовали целый ряд социально значимых инициатив для поддержки тех, кто в этом нуждается. Очень приятно, что эти усилия высоко оценили наши гости, и теперь безопасность – новый стандарт нашей работы", — отметил в этой связи генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров.

"Некоторые бренды в сложившейся ситуации смогли заручиться прочной поддержкой клиентов. Так торговая сеть "Пятёрочка" оказалась самым любимым брендом на карантине", — говорит управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

Исследование BCG и "Ромира" анализирует отношение потребителей к сложившейся из-за пандемии COVID-19 ситуации, а также изучает изменения потребительского поведения на горизонте шести месяцев и перспективы различных каналов сбыта. В нём приняли участие 1500 респондентов из разных городов и социально-демографических групп, причем Москве уделили особое внимание. Проанализированы данные о потребительских расходах в 40+ товарных категориях.