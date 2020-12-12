МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил в интервью телеканалу Fox News Угур Шахин — генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer. Оценен срок действия вакцины "Спутник V"

"Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета", — заявил Шахин.

Он отметил, что уже к апрелю следующего года вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию в борьбе с коронавирусом.

"Мы убеждены, что сможем обеспечить 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, мы также планируем… проводим оценку того, сможем ли мы доставить еще больше доз в 2021 году", — добавил Шахин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer и BioNTech от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.