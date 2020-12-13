Нотариус рассказала, как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. При сдаче квартиры в аренду все внимание как арендодателей, так и арендаторов должно быть приковано к договору, который они между собой заключают. Обмануть могут любого, кто невнимательно читает текст представленных ему на подпись документов и принимает решения, основываясь исключительно "на честном слове", рассказала агентству "Прайм" член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева.
"Нередко столь доверчиво ведут себя пожилые люди, чем и пользуются мошенники, незаметно подменяя один вид договора на другой. К примеру, вместо договора аренды может быть подготовлен договор купли-продажи недвижимости или тот же договор ренты", — предостерегает нотариус.
По ее словам, мошенник также может исказить суть последствий оформления того или иного вида сделки и убедить наивного собственника в том, что ему и его имуществу ничего не угрожает. Так нередко недобросовестные лица любят рассказывать байки о безопасности договора дарения жилья и о возможности его отменить в любой момент времени.
Еще мошенники могут прописать в соглашении и заведомо невыгодные для второй стороны условия, например, указать не те суммы платежей, включить пункт о возможности субаренды или вовсе уговорить собственника не заключать договор в письменной форме якобы для того, чтобы последний избежал налогового бремени и обвинений в незаконном доходе, говорит Сергеева.
"Во всех этих случаях собственнику будет крайне сложно впоследствии доказать, что он рассчитывал совершенно на другой исход событий и был введен в заблуждение второй стороной – ведь на документе будет стоять его подпись", — обращает внимание нотариус.
Гарантированно защитить себя от правовых рисков в ситуации, когда дело касается вашей недвижимости, можно только, обратившись к независимому профессионалу, компетентному именно в части юридических вопросов.
"Если договор аренды заключен в нотариальной форме, арендодатель сможет впоследствии обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Она поможет, если плательщик уклоняется от своих обязанностей, и позволит обратиться за взысканием долга напрямую к судебным приставам. То есть тратить деньги и время на суды арендодателю не придется", заключила Сергеева.
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