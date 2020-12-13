МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. При сдаче квартиры в аренду все внимание как арендодателей, так и арендаторов должно быть приковано к договору, который они между собой заключают. Обмануть могут любого, кто невнимательно читает текст представленных ему на подпись документов и принимает решения, основываясь исключительно "на честном слове", рассказала агентству "Прайм" член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева. Нотариус рассказал, в каких случаях опасно дарить квартиры

"Нередко столь доверчиво ведут себя пожилые люди, чем и пользуются мошенники, незаметно подменяя один вид договора на другой. К примеру, вместо договора аренды может быть подготовлен договор купли-продажи недвижимости или тот же договор ренты", — предостерегает нотариус.

По ее словам, мошенник также может исказить суть последствий оформления того или иного вида сделки и убедить наивного собственника в том, что ему и его имуществу ничего не угрожает. Так нередко недобросовестные лица любят рассказывать байки о безопасности договора дарения жилья и о возможности его отменить в любой момент времени.

Еще мошенники могут прописать в соглашении и заведомо невыгодные для второй стороны условия, например, указать не те суммы платежей, включить пункт о возможности субаренды или вовсе уговорить собственника не заключать договор в письменной форме якобы для того, чтобы последний избежал налогового бремени и обвинений в незаконном доходе, говорит Сергеева.

"Во всех этих случаях собственнику будет крайне сложно впоследствии доказать, что он рассчитывал совершенно на другой исход событий и был введен в заблуждение второй стороной – ведь на документе будет стоять его подпись", — обращает внимание нотариус. Россиян предупредили о подорожании жилья в 2021 году

Гарантированно защитить себя от правовых рисков в ситуации, когда дело касается вашей недвижимости, можно только, обратившись к независимому профессионалу, компетентному именно в части юридических вопросов.

"Если договор аренды заключен в нотариальной форме, арендодатель сможет впоследствии обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Она поможет, если плательщик уклоняется от своих обязанностей, и позволит обратиться за взысканием долга напрямую к судебным приставам. То есть тратить деньги и время на суды арендодателю не придется", заключила Сергеева.

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