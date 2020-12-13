МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. РЖД в воскресенье вводят график движения на 2020/2021 годы, в котором увеличат количество курсирующих поездов дальнего следования в России, но пока без международных пассажирских составов из-за ситуации с коронавирусом за исключением одного — в Абхазию, возвращенного в расписание еще ранее, следует из сообщения компании. РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработает в 00:00 по московскому времени 13 декабря. Холдинг отмечал, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, сохраняются регулярные маршруты для стабильного транспортного сообщения между регионами России. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях против 583 и 433 соответственно годом ранее.

В том числе будут курсировать 90 пар дневных поездов на 49 маршрутах (было 82 пары на 45 маршрутах), 22 пары двухэтажных поездов на 15 маршрутах (было 17 пар на 13 маршрутах) и 36 пар скоростных поездов на 12 маршрутах (было 35 пар на 12 маршрутах). Общее количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" в новом графике увеличено с 377 до 398 и составляет 66,7% от общего числа пассажирских поездов.

НОВЫЙ ПОДХОД К ГРАФИКУ

РЖД отмечали, что для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также для повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры пересмотрели подход к разработке графика движения и плана формирования поездов. Так, в новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов. Перевозки пассажиров на дальние расстояния в России сократились вдвое

Например, в новом графике начнет курсировать скорый поезд №115/116 Томск – Адлер, "Ласточка" №808С/808Э Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт продлит маршрут следования до горного курорта Роза Хутор, а взамен поезда №115/116 Омск – Нижневартовск начнет курсировать новый поезд №93/94 Барнаул – Омск – Нижневартовск. Поезд №347/348, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск.

Ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. Так, с января 2021 года поезда №83/84 Москва – Адлер и №109/110 Москва – Анапа будут отправляться с Киевского вокзала (вместо Курского), а поезд №99/100 Белгород – Москва – с Павелецкого вокзала (вместо Курского). Поезд №215/216 Адлер – Санкт-Петербург, ранее курсировавший только в летний сезон, станет работать круглогодично и изменит номер на №113/114.

ПОКА ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТЫ

Международных пассажирских поездов в новом графике пока не прибавится. Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом отменил их еще весной текущего года. К настоящему времени был возобновлен лишь один — в Абхазию. Только он и продолжит курсировать, подтвердили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

РЖД в сообщении к новому графику отмечали, что международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Литва, Эстония и др.).

В частности, РЖД сообщали, что проработали с коллегами из Белоруссии назначение двух пар скоростных электропоездов "Ласточка" между Москвой и Минском, но их запуск станет возможен после возобновления железнодорожных пассажирских перевозок между странами. Глава железных дорог Белоруссии Владимир Морозов в сюжете корпоративного телевидения РЖД-ТВ сообщал еще ранее о возможности запуска ускоренного поезда. По его словам, это будет дневной поезд, и время в пути между Москвой и Минском должно составить 6 часов.

Читайте также:

РЖД увеличили количество дополнительных поездов на новогодние праздники