МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Международную "гонку вакцин" от коронавируса стоит рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества, победителями в ней станут наука и каждый из нас, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. Оценен срок действия вакцины "Спутник V"

"Гонка вакцин" интересна с той точки зрения, что многие страны и компании, похоже, нашли верный подход к их созданию. Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель – это каждый из нас", — считает собеседник агентства.

Якобсен считает, Россия в этой ситуации "должна делать, что делает". "По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь – никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брэндинг, престиж – да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу", — подчеркнул он. Какие автомобили подорожают сильнее других, а какие перестанут покупать

"Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин. В это же время в следующем году мы будем заняты другими проблемами, а коронавирус будет под контролем благодаря науке и потрясающим достижениям в области здравоохранения", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 декабря в 12.00 мск.