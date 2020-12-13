БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек — ПРАЙМ. Бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в эфире телеканала "Россия 1".

"В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем", — сказал Патрушев.

Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, рост стоимости товаров нельзя объяснить пандемией. Путин потребовал незамедлительно решить вопрос с ценами на продукты

По данным Росстата, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное – на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3% (только за январь-ноябрь этого года да в декабре рост продолжился).

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили подобную ситуацию. Для решения проблемы в правительстве была сформирована межведомственная группа по ситуации с ценами на социально значимые товары.

По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты – в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.