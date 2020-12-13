МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил о готовности ретейлеров обеспечить доступные цены на продукты для россиян, сообщают РИА Новости.

"Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам (возможность. — Прим. ред.) купить продукты по доступным для них ценам", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Путин потребовал незамедлительно решить вопрос с ценами на продукты

Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, рост стоимости товаров нельзя объяснить пандемией.

По данным Росстата, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3% (только за январь — ноябрь этого года, в декабре рост продолжился).

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили подобную ситуацию. Для решения проблемы в правительстве была сформирована межведомственная группа по ситуации с ценами на социально значимые товары.

По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты — в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.