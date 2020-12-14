МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%, объявили разработчики в понедельник.

"Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%, сообщили они.

"Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — отмечается в сообщении.

Полученные в ходе исследований данные будут опубликованы научным коллективом Института Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. Оценен срок действия вакцины "Спутник V"

"Анализ данных в третьей заключительной точке клинических исследований вакцины "Спутник V" подтвердил эффективность вакцины свыше 90%. Это было последовательно доказано в трех статистически значимых точках, прописанных в протоколе исследования. Полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах. Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность", — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.