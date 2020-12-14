С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга разрабатывают варианты помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Провели несколько встреч с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса. Разрабатываем новые варианты оказания помощи предприятиям этой сферы. Продлеваем налоговые льготы, приглашаем к работе в новых форматах", — сказал он в эфире Радио России – Санкт-Петербург. Россияне вновь сокращают покупку одежды и походы в кафе

Кроме того, по его словам, варианты смягчения ограничений по COVID-19 после Нового года также прорабатываются.

Беглов поблагодарил жителей и предпринимателей города, поддержавших правила Роспотребназора. "Спасибо всем, кто поддержал соблюдение правил Роспотребнадзора. Отдельно хочу поблагодарить тех, для кого наши меры оказались непростыми. Главная цель – уменьшить риск заражения и личных контактов. Это должны понимать и все граждане, и все предприниматели", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).

Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме. 10 декабря "карта сопротивления" прекратила свое существование, организаторы сообщили, что их "наконец услышала власть". Сообщалось также, что губернатор Петербурга обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии и сообщил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидситуация и это будет согласовано с Роспотребнадзором.