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2020
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Ритейл и производители сахара и масла ограничат цены до конца марта
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Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями для стабилизации цен будут заключены до 20 декабря, они будут действовать до конца первого... ПРАЙМ, 14.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями для стабилизации цен будут заключены до 20 декабря, они будут действовать до конца первого квартала 2021 года, заявил министр экономического развития Решетников на совещании премьер-министра с вице-премьерами.
"До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничении розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года", — сказал он.