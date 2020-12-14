МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями для стабилизации цен будут заключены до 20 декабря, они будут действовать до конца первого квартала 2021 года, заявил министр экономического развития Решетников на совещании премьер-министра с вице-премьерами.

"До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничении розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года", — сказал он.