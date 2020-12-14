МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Набор экстренных мер правительства РФ по стабилизации цен на базовые продукты питания объясняется необходимостью предотвращения раскручивания инфляционной спирали и снижения реальных доходов населения, полагает замдиректора Института анализа предприятий и рынков Светлана Авдашева. Путин потребовал незамедлительно решить вопрос с ценами на продукты

Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.

Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину — для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%.

Авдашева напомнила, что в нормальных условиях продавцы в ответ на рост спроса и последовавшее увеличение цен имеют возможности и стимулы увеличить предложение. Но в условиях несовершенной конкуренции рост цен может быть вызван самим ожиданием роста.

"Лучший инструмент противодействия этому механизму роста цен – нормализация экономической конъюнктуры и подъем экономики. Сегодня это объективно недоступно. Вот почему для предотвращения раскручивания инфляционной спирали и снижения реальных доходов уязвимых групп населения приходится выбирать лучшие из доступных несовершенных мер", — полагает Авдашева.

По ее словам, большая часть мер по расширению предложения за счет будущего производства дадут результаты, но не ранее, чем почти через год. "Это дополнительно объясняет мотивы применения экстренных мер", — пояснила она. Ритейл и производители сахара и масла ограничат цены до конца марта

Среди мер быстрого действия она перечислила снижение тарифных ограничений (импортных тарифов) и нетарифных ограничений (например, временная приостановка требований по сертификации/проверке соблюдения санитарных требований). В числе мер гипотетически повышающих предложение на внутреннем рынке, эксперт назвала ограничение экспорта, однако их применение менее желательно. Ограничение экспорта влечет за собой сокращение доли национальных производителей на мировом рынке, пояснила эксперт.

Говоря о регулировании цен, Авдашева обратила внимание на то, что ограничение темпов роста цен предпочтительнее ограничения цен в абсолютном выражении или установления максимальной цены. Помимо этого темпы роста должны быть зафиксированы по всей цепочке создания стоимости одновременно.

"Предложенный механизм применения ограничительных мер – обмен обязательств производителей о неповышении цен на неприменение мер квотирования экспорта — может быть хорошим тактическим решением, особенно в том случае, когда каналы поставок продукции контролируются несколькими крупными компаниями", — добавила она.