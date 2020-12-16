МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин. Исследование показало, что будут дарить россияне друг другу

"В последние годы всё больше и больше людей склоняется к покупке искусственных ёлок. И это правильно, так как искусственная ёлка более долговечная, с неё не осыпаются иголки, у неё более красивый силуэт, а также искусственная ель более пожаробезопасная. Так, если для загорания натуральной ёлки нужна температура в пределах 228-264 градуса Цельсия, то для загорания искусственной ёлки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия", — сообщил он.

Гладилин отметил, что якобы невоспламеняющихся елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует.

"При создании определённых условий можно добиться горения практически любого вещества", — пояснил он.

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