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В МЧС развенчали миф о невоспламеняющихся елках
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В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости главный специалист отдела... ПРАЙМ, 16.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.
"В последние годы всё больше и больше людей склоняется к покупке искусственных ёлок. И это правильно, так как искусственная ёлка более долговечная, с неё не осыпаются иголки, у неё более красивый силуэт, а также искусственная ель более пожаробезопасная. Так, если для загорания натуральной ёлки нужна температура в пределах 228-264 градуса Цельсия, то для загорания искусственной ёлки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия", — сообщил он.
Гладилин отметил, что якобы невоспламеняющихся елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует.
"При создании определённых условий можно добиться горения практически любого вещества", — пояснил он.
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