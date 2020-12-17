МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) закрыла сделку по покупке 25% образовательной платформы "Учи.ру", говорится в сообщении интернет-холдинга. Mail.ru Group покупает четверть платформы школьного онлайн-образования

Отмечается, что в перспективе MRG сможет увеличить долю в "Учи.ру" через опционы. Основатели платформы останутся акционерами и продолжат ее развивать.

Ожидается, что выручка компании "Учи.ру" в 2020 году увеличится почти втрое и составит около 3 миллиардов рублей, а выручка платформы "Учи.ру" (приносит около 90% выручки компании) превысит 2,5 миллиарда рублей. Рост зарубежной выручки ожидается в 8 раз — более чем до 2 миллионов долларов. "Объединенная платформа "Учи.ру" имеет потенциал роста не менее чем на 30% в год в 2020–2023 годах с плановой маржинальностью более 30%", — отмечается в сообщении.

Платформа "Учи.ру" – лидер российского рынка школьного онлайн-образования. Платформой пользуется около половины школьников в стране (8 миллионов) и больше 350 тысяч педагогов. Посещаемость платформы — 37 миллионов визитов в месяц. В период самоизоляции "Учи.ру" стала второй по посещаемости в мире среди образовательных ресурсов (по данным SimilarWeb, апрель 2020 года). Менеджмент Mail.ru делает значительную ставку на онлайн-образование

Компания также развивает проект "Учи.Дома", который позволяет школьникам заниматься с преподавателями индивидуально. У компании есть проекты для зарубежных рынков — HappyNumbers.com, Bricsmath.com и Dragonlearn.org, которые работают в США и Канаде. Пилоты также запущены Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.

"Мы в Mail.ru Group строим образовательную экосистему, в которой можно будет учиться в любой момент жизни, с любой целью, в любой стране. Мы рады, что "Учи.ру" теперь с нами: платформа дает школьникам возможность заниматься по индивидуальной программе с лучшими преподавателями, даже если там, где они находятся, таких профессионалов нет", – прокомментировал гендиректор MRG Борис Добродеев.

В портфеле MRG есть такие платформы, как "Алгоритмика", "Тетрика", GeekBrains, Skillbox и SkillFactory. Также Mail.ru Group ежегодно проводит IT-чемпионаты на собственной платформе All Cups.