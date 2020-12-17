МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (после 17 ноября и до 16 декабря) по сравнению с предыдущим циклом на 4,8%, до 440 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. De Beers с конца июля продала алмазы на $436 млн

Предыдущий бизнес-цикл длился со 2 ноября по 16 ноября включительно. Продажи алмазов компании за тот период составили 462 миллиона долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в десятом бизнес-цикле выросли на 3,3%.

"Позитивный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами по мере того, как мы переходим в праздничный сезон, поддерживает продолжающиеся розничные заказы… В свою очередь, это поддерживало стабильный спрос на необработанные алмазы De Beers в нашем последнем цикле продаж в 2020 году", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver). Кливер отмечает при этом, что пандемия коронавируса продолжает представлять риски для сектора как до конца года, так и в начале следующего.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.