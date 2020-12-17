2020-12-17T11:14:00+03:00
2020-12-17T11:15:55+03:00
2020-12-17T11:14:00+03:00
2020
https://1prime.ru/business/20201217/832605486.html
De Beers сократила продажи алмазов на 4,8%
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (после 17 ноября и до 16 декабря) по сравнению с предыдущим... ПРАЙМ, 17.12.2020
продажи, алмазы, de beers, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83260/55/832605549.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/55/832605549.jpg
https://1prime.ru/images/83260/55/832605548.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/55/832605548.jpg
https://1prime.ru/images/83260/55/832605547.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/55/832605547.jpg
https://1prime.ru/News/20200911/832015969.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (после 17 ноября и до 16 декабря) по сравнению с предыдущим циклом на 4,8%, до 440 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Предыдущий бизнес-цикл длился со 2 ноября по 16 ноября включительно. Продажи алмазов компании за тот период составили 462 миллиона долларов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в десятом бизнес-цикле выросли на 3,3%.
"Позитивный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами по мере того, как мы переходим в праздничный сезон, поддерживает продолжающиеся розничные заказы… В свою очередь, это поддерживало стабильный спрос на необработанные алмазы De Beers в нашем последнем цикле продаж в 2020 году", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver). Кливер отмечает при этом, что пандемия коронавируса продолжает представлять риски для сектора как до конца года, так и в начале следующего.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.