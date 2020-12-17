МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Доля нелегальных сигарет в России в третьем квартале 2020 года составила 7%, сократившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов исследования табачного рынка компании Nielsen.

Данные исследования приводятся в сообщении крупнейших табачных компаний — Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco. В третьем квартале 2020 года доля нелегальных сигарет на рынке, по оценке Nielsen, составляла 15,6%.

"Доля нелегальных сигарет в России составила 7% в третьем квартале 2020 года…. Исследование зафиксировало снижение доли контрафактных сигарет, произведенных в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также сокращение поставок нелегальной продукции из стран дальнего зарубежья до 1% против 2,4% в 2019 году", — говорится в сообщении.

Минфин назвал срок введения максимальных акцизов на табак

Представители табачных компаний указали на ряд факторов, которые могли повлиять на снижение доли нелегальных сигарет, главные из них — действия российских властей и влияние коронавируса.

"Мы наблюдаем сокращение незаконной торговли в третьем квартале в результате как обнадеживающих усилий правительства по решению этой проблемы, так и факторов, связанных с пандемией, таких как ограничения на передвижения между странами и карантинные меры", — сказала вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям "JTI Россия" Галина Родина, слова которой приводятся в сообщении.

"Усилия государства в борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции привели к снижению объемов серого рынка", — отметила директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова. С этим согласен директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок PMI в России Александр Мироненко.

"Тем не менее, необходимо продолжать противодействовать нелегальному обороту, чтобы этот результат не оказался краткосрочным и рост нелегальных объемов не возобновился", — подчеркнул он.

Руководитель "БАТ Россия" по противодействию нелегальной торговле Игорь Черкасский указал, что значительным сдерживающим фактором развития "серого" рынка в этом году стала пандемия и ее последствия. "Однако ключевые предпосылки распространения нелегальной продукции все еще не устранены. К ним мы относим в первую очередь ценовой разрыв между странами ЕАЭС, который в следующем году только увеличится", — добавил представитель компании.