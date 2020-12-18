МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила новый формат заведений, ориентированных на доставку, чтобы разделить потоки посетителей и курьеров, сообщает компания. McDonald`s изменил рецепт бургеров

"Макдоналдс" представил предприятия, ориентированные на "МакДоставку": теперь в новых заведениях сети наравне с зоной основного обслуживания гостей организована отдельная комната для выдачи заказов курьерам", — говорится в релизе.

Компания открыла для курьеров помещения с отдельным входом, где они могут ожидать свои заказы. На данный момент в Москве уже функционируют пять предприятий нового формата. Компания планирует в дальнейшем открытие заведений этого формата в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России.

Отмечается, что изменения были вызваны повышенным спросом на доставку, необходимостью распределения загрузки сети и соблюдения мер социального дистанцирования. Внедрение этих изменений позволит увеличить пропускную способность основного прилавка и количество заказов, принимаемых в час, более чем на 20%.

"Популярность сервиса "МакДоставка" выросла более чем на 300% в 2020 году… Формат Delivery Kitchen, который мы открыли в тестовом режиме в 2019 году, оказался успешным, и мы продолжим его развивать. Следующий этап — это предприятия, ориентированные на "МакДоставку", — сообщила старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу McDonald's в России Карина Погосова, слова которой приводятся в релизе.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает порядка 760 ресторанов McDonald's.