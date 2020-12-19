МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Заморозка цен на продукты может привести к снижению доли дешевых товаров в продаже и подорожанию импорта. Дефицита не будет, но кое-что может исчезнуть с прилавков, если ценовой расклад покажется бизнесу невыгодным. Достойной альтернативой заморозке могла бы стать раздача продуктовых карточек нуждающимся гражданам, однако власти в обозримом будущем на это вряд ли решатся. Установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар

Правительство на уходящей неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют с 20 декабря до 1 апреля 2021 года.

Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Для труднодоступных регионов устанавливаются повышающие коэффициенты.

В пятницу стало известно, что ритейлеры уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар.

ХВАТИТ ЛИ ПРОДУКТОВ НА ВСЕХ

Ожидать, что в стране появится дефицит каких-либо продуктов из-за заморозки цен, не стоит, уверена исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая. В России значительные продуктовые запасы у производителей, ритейлеров, есть и стратегические запасы продуктов на случай ЧП в каждом регионе. Но рост цен может произойти на ряд товаров из-за увеличения акцизов с 1 января – это сигареты и алкоголь.

Что касается других групп товаров, то эксперт рассчитывает, что взаимодействие государства, производителей и ритейла позволит не допустить роста стоимости продуктов. Со временем, когда пик кризиса в России будет пройден, ситуация стабилизируется.

Опыт предыдущих лет показывает, что при заморозке цен происходит быстрое "вымывание" дешевого ассортимента, на который такая заморозка распространяется, продолжает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

"Иными словами, формально цены на базовые виды подсолнечного масла и сахар останутся контролируемыми, но фактически может случиться так, что на полках магазинов этих товаров может не оказаться. Зато в наличии будут премиальные товары этого ассортимента, на которые заморозка цен не распространяется. То есть для граждан это все равно будет означать повышение цен", — говорит он.

Дефицита не будет, но сокращение товаров низкой ценовой категории, по его мнению, вполне возможно. В первую очередь подорожают импортируемые товары, в особенности, плодоовощная продукция – доля импорта здесь будет расти быстрее из-за более низкого урожая в этом году.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева предполагает, что фиксация цен на социально значимые продукты может обернуться ростом цен на товары-заменители. Например, при заморозке цен на подсолнечное масло могут подорожать другие виды растительных масел (оливковое, льняное, кукурузное).

"Фиксация продлится до тех пор, пока не снизится уязвимость потребителей и до того момента, чтобы не допустить угрозы уязвимости бизнесу. При этом торговля сама компенсирует снижение по заморозке наценкой на ненасущные товары. Да и список заморозки короткий, несопоставимый с остальным ассортиментом", — полагает она.

Таким образом, происходит защита самых уязвимых – заморозка на базовые продукты, необходимые каждый день, которые потребляет большая часть россиян.

Есть и чисто рыночный тренд вне темы заморозки – россияне начнут переключаться на заменители сахара, что также в скором времени может вызвать повышение цен на такого рода продукты, говорит преподаватель.

КАК ЕЩЕ МОЖНО УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ

Цены можно контролировать напрямую – через заморозку или косвенно – через усиление контроля над производителями и ритейлерами.

"В условиях сохранения высокой доли импорта в ряде продуктовых категорий валютный курс также имеет ключевое значение – попытки управления курсом через интервенции могут оказать стабилизирующее влияние на динамику цен", — считает Тихомиров.

Вместо заморозки цен государство может предпринять ряд усилий для снижения затрат производителей, например, предложить для фермеров и предприятий АПК кредиты с пониженными ставками, говорит Строгая. В Госдуме сказали, как быстро снизить цены на продукты

"Дело в том, что маржинальность производства сельхозпродукции в стране и так достаточно низкая по сравнению с торговлей или услугами", — поясняет она.

Еще одним инструментом может стать снижение налоговой нагрузки, а также фиксация цен на топливо, так как рост стоимости солярки и бензина неизменно сказывается на всей цепочке производства продуктов питания. То же самое касается тарифов ЖКХ – если они растут, то и продукты неизменно дорожают, поскольку любое предприятие тратит много средств на оплату воды, электричества, газа.

По мнению Казанцевой, альтернативами фиксации цен является введение квот на экспорт социально значимых продуктов, чтобы не росла их продажа за рубеж по более высоким ценам. Кроме того, возможно повышение экспортных пошлин на ряд товаров. Еще одна мера – настройка льгот для сельского хозяйства, что позволит сократить издержки.

По словам главного экономиста фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерия Миронова, заморозка цен возможна лишь как временная мера.

Дальше ситуация будет развиваться следующим образом: если ситуация на мировом рынке в связи с применением вакцины будет улучшаться, цены не будут расти, и у нас тоже рост цен прекратится — они будут находиться в замороженном состоянии длительное время. Однако введенные у нас запретительные пошлины на экспорт зерна, безусловно, станут ударом по производителю – ведь заработанные деньги можно было бы вложить в развитие сельского хозяйства.

..И ПОДДЕРЖАТЬ НАСЕЛЕНИЕ

Эксперт считает целесообразным и эффективным выдавать бедным семьям продовольственные талоны (ваучеры). Таким образом целенаправленную помощь от государства получили бы наиболее нуждающиеся в этом граждане.

"В этом году у нас уже были раздачи денег по 10 тысяч рублей на ребенка, но разумно обеспечивать население точечно, ведь зажиточным гражданам эта сумма, возможно, и не особенно нужна — они просто могут и не заметить незначительное подорожание, а другим это необходимо", — рассуждает Миронов.

Вопрос в том, как технически реализовать выдачу таких талонов — food stamps, как их называют в США, где это делается, несмотря на гораздо более высокий уровень жизни.

"В России же с талонами связаны воспоминания о Гражданской войне и о начале перестройки – временах разрухи. И власти опасаются, что начнут писать о том, что в России докатились до талонов", — полагает он. В Соединенных Штатах это никогда не ассоциировалось с провалами и кризисами, поэтому там к талонам относятся спокойнее, неблагополучные семьи получают помощь именно в неденежной форме, в виде целевых ваучеров на определенные продукты – мясо, молоко, масло.

"В России пытаются решить вопрос c ценами за счет производителя, а это подрывает развитие производства. Имеет смысл, не подрывая развитие производства, направлять резервный фонд на борьбу с проявлениями кризиса, но у нас выбран путь давления на производителя из-за боязни продовольственных талонов", — заключает эксперт.