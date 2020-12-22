ХАБАРОВСК, 22 дек — ПРАЙМ. Два ресторана McDonald's открываются в Хабаровске 23 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"В Хабаровске открываются в среду два "Макдональдса" в ТЦ "Броско Молл" и в ТЦ "На Пушкина", на 96 и 152 места соответственно. Торжественное открытие будет проходить только в "Броско Молле", в 15 часов (8.00 мск)", — рассказала собеседница агентства.

Предполагается, что церемония открытия пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что в ней примет участие гендиректор McDonald's в России Марк Карен, сообщает пресс-служба компании. Позиции в меню для хабаровчан не будут различаться с ассортиментом в кафе Москвы. Как заявляют в компании, 99% продукции сети производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков.

В понедельник McDonald's открыл два ресторана во Владивостоке Приморского края. Как ранее анонсировали в компании, до конца 2020 года на Дальнем Востоке появится пять предприятий сети — три во Владивостоке, и два — в Хабаровске. McDonald's планирует в течение пяти лет инвестировать на Дальнем Востоке более 2 миллиардов рублей. В дальнейшем в регионе планируют открывать предприятия в том числе с концепцией МакАвто.