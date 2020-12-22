МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Вслед за подсолнечным маслом могут подешеветь и другие базовые продукты – даже если в опте их себестоимость будет расти, ритейлерам выгодно держать цены ниже закупочных на такие социально значимые товары, как мука, сахар и яйца. Однако в долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к разорению многих производителей. Цены на масло обвалились на опасениях введения пошлины

Оптовые цены на подсолнечник на прошлой неделе упали на 13%, а масло подешевело на 5,6% до 84,8 тысячи рублей за тонну. При этом экспортные цены на подсолнечное масло выросли на 4,6%, проанализировали эксперты центра "Совэкон".

Такое поведение рынка вызвано заявлением чиновников о введении экспортной пошлины на подсолнечное масло в 15%. Это одна из мер, которая, по мнению властей, должна привести к снижению потребительских цен на продукт. Также на прошлой неделе переработчики и торговые сети подписали соглашения, согласно которым производители должны продавать масло по цене не дороже 95 рублей за литр с учетом НДС, а сети — 110 рублей за литр с НДС.

Такая же судьба может постичь и зерновой рынок, где после заявлений президента Владимира Путина была введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну и квота на экспорт в 17,5 млн тонн пшениц, кукурузы, ячменя и ржи. Не исключено, что цены в оптовом звене также начнут резко падать.

НА РУКУ РИТЕЙЛУ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, ждать столь же резкого снижения в рознице не приходится – цены ограничены соглашением с властями. А вот пострадать от таких нерыночных методов регулирования в первую очередь могут производители. В долгосрочной перспективе себестоимость продуктов продолжит расти, а ритейлеры по объективным причинам продолжат требовать от поставщиков снижения цен. Это может привести к банкротству производителей, так как себестоимость продукта продолжает расти.

"Если рост себестоимости масла ритейлеры не смогут транслировать в розничные цены, они будут вынуждены продавать его ниже закупочной цены", — считает генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков.

При этом самим ритейлерам такая ситуация в некотором смысле на руку. Магазины и ранее не много зарабатывали на базовых продуктах, а порой и специально торговали в убыток. Смысл подобных действий в увеличении трафика посетителей, объясняет эксперт.

"Делая большую скидку на базовые продукты, ритейлер зарабатывает на других товарах. Человек, который пришел за молоком, с высокой вероятностью купит что-то еще", — говорит он. Россия вводит экспортную пошлину на сою

Никаких убытков магазину это не сулит, напротив, его прибыль может расти за счет репутации "народного". Вряд ли кто-то сравнивает цены на продукты, не являющиеся базовыми, например, на банку варенья. Однако многие обращают внимание на стоимость десятка яиц или литра подсолнечного масла, добавляет Федяков.

КОМУ ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО

А вот для производителей административное вмешательство в формирование цены — серьезный удар.

Так, например, у растениеводов 2020 год был урожайным, в средней полосе России они собрали подсолнечника больше, чем ожидали. При этом продавали дороже, чем могли бы. Из-за роста евро активизировался экспорт, объясняет гендиректор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская.

"Мы, планируя продавать подсолнечник по 33 рубля за килограмм, продавали его по 40, а в пиках цена доходила до 47 рублей. После введения пошлин экспортные потоки резко снизились, последнее предложение поступало к нам уже по 34 рубля", — говорит Романовская.

При этом высокие цены на сырье негативно повлияли на себестоимость других продуктов – хлеба, масла. Их производители от цен на зерно и подсолнечник. То же касается и животноводов, чья маржа зависит от стоимости комбикормов.

Даже в "Лазаревском", где свои посевные площади, своя свиноферма и ферма крупного рогатого скота, свое производство как комбикормов, так и конечной продукции, выросла как цена кормов, так и себестоимость килограмма мяса, поясняет Романовская.

И вот тут, производитель попадает в тиски, где с одной стороны постоянно растущая себестоимость и риски, а с другой стороны невозможность повышать цены. В итоге инвесторы могут отказаться вкладывать в эту отрасль, а предприятия рискуют стать банкротами, рассуждает Федяков.

КАК МОЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Что касается оптовых цен на сахар, то здесь вместо "кнута" был выбран "пряник" в виде рекомендаций увеличения посевных площадей и льготные кредиты для переработчиков с угрозой отмены пошлины на импорт тростникового сахара, отмечает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Источник: Россия может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%

Однако и это вряд ли надолго остановит рост цен. Достигнутые по указке правительства соглашения между розничными сетями и производителями сахара будут действовать только до конца первого квартала 2021 года.

"По их окончании цены могут возобновить рост, отыгрывая "заморозку", но в дальнейшем уже будут подчиняться ожиданиям нового урожая", — поясняет Коган.

Наиболее логичные действия со стороны государства, которые могли бы повлиять на снижение конечной цены продукта – попытаться остановить рост себестоимости, считает Федяков.

За последние несколько лет была введена система "Меркурий", с помощью, которой возможно отследить полный цикл производства товара, не так давно появилась система "Платон", была повышена ставка НДС с 18 до 20. Ежегодно продолжают вводиться новые системы маркировки, которые требуют обновления упаковки товара, утверждаются новые требования по утилизации продукции.

Все эти нововведения постоянно приводят к росту цен. Из-за этого держать цены на приемлемом уровне в долгосрочной перспективе без последствий вряд ли удастся, заключил Федяков.