МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году, сообщает надзорное ведомство во вторник.

Мораторий и плановые проверки малого бизнеса введен правительством России на весь следующий год.

"На прокуроров … возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий", — говорится в релизе.

Соответствующее поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.