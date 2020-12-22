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2020
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Плановые проверки малого бизнеса отменят в 2021 году
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Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году, сообщает надзорное ведомство во вторник. Мораторий и плановые проверки малого бизнеса... ПРАЙМ, 22.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году, сообщает надзорное ведомство во вторник.
Мораторий и плановые проверки малого бизнеса введен правительством России на весь следующий год.
"На прокуроров … возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий", — говорится в релизе.
Соответствующее поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.