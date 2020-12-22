МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Доля России в уставном капитале "Первого канала" сократится с 51% и составит не менее 34%. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина «Об увеличении уставного капитала АО "Первый канал"».

Согласно документу, в течение трех месяцев с момента публикации документа должна произойти допэмиссия акций "Первого канала", в результате которой госпакет будет размыт. Указом также поручается правительству определить "размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале АО". Таким образом, "Первый канал" будет исключен из списка стратегических предприятий.

Решение об увеличении уставного капитала Первого канала, вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит "золотую акцию", связано с необходимостью финансового оздоровления телеканала, заявили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.

"Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества "Первый канал", согласно указу президента РФ от 21 декабря 2020 года, принято ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала", — сказали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что в том числе по этой причине новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший министерством экономического развития РФ.

"Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции", — добавили в Минцифры.