МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Уходящий год стал настоящим вызовом для российских компаний: им пришлось переформатировать свой бизнес, экстренно искать источники инвестиций и даже уходить в "цифру", к новому году они прошли перерождение коронавирусом и готовы к очередным свершениям. РИА Новости попросили представителей деловых-объединений и омбудсмена рассказать, чему научил бизнес этот год, и как он изменится в 2021-м.

"Российский и не российский бизнес 2020 год научил тому, что верить прогнозам — дело неблагодарное, и надо быть готовым всегда резко изменить стратегию. Еще 2008 год на это намекал, потом в нашей стране случился 2014-й, а 2020-й поставил жирную точку", — считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Путин заявил о грядущей в России цифровой трансформации

Он предупреждает, что бизнес должен быть готов к ситуациям, когда, рассчитывая на неплохие перспективы и даже рост, он вдруг может оказаться на грани выживания. "В этой обстановке надо быстро действовать, искать пути переформатирования, новые ниши, способы существования в "спящем" режиме. Самое главное – сохранить надежду на будущее и не терять веру в себя", — уверен омбудсмен.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Среди ключевых уроков прошедшего года главы бизнес-объединений выделяют умения работать в цифровой среде, объединяться с коллегами и государством. По мнению главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, бизнес научился в 2020 году многому. "С одной стороны, безусловно, это время кризиса, с другой — время возможностей", — полагает он.

Компании, которые на протяжении последних лет вкладывали средства в развитие своей цифровой среды, оказались в некоторой степени подготовленными к тому, что случилось в начале пандемии. "Цифровые активы оправдали себя: своевременные технологические решения пришли на помощь интернет-магазинам и маркетплейсам, ряду компаний было легче и удобнее перейти в онлайн, а кто-то без потерь перевел сотрудников на дистанционный формат работы", — рассуждает Катырин. Сбербанк увидел риск роста ставок по кредитам из-за цифрового рубля

Президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин уверен, что 2020 год научил бизнес, прежде всего, быть гибким, и указал, что это многозначная характеристика. "Под этим понимается и использование новых методов ведения бизнеса, и скорость перестройки на эти новые методы (переориентация в онлайн, цифровизация внутренних процессов). Сюда же можно отнести перенастройку внутренних процессов с учётом перехода на удаленку всех или части сотрудников, что открывает возможности для оптимизации расходов, связанных с арендой", — полагает Калинин.

По мнению президента "Деловой России" Павла Титова, 2020 год в очередной раз подтвердил, что надеяться можно только на свои силы и предпринимательский талант. "Мы сейчас живем в новой экономической реальности. Оказывается, можно с легкостью работать без офисов и на удаленке, вести переговоры в режиме онлайн. Это новый набор навыков, который уже никуда не уйдёт и пригодится в будущем", — заявил он.

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

Локдаун и временная остановка ряда отраслей сферы услуг сплотила бизнес, который часто единым фронтом выступал перед властями в поисках понимания и поддержки. Уходящий год еще раз доказал, что в одиночку не добиться поставленных целей. "За год было создано большое количество профессиональных союзов и ассоциаций, например, Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций, Ассоциация технологических компаний в ритейле и другие", — напоминает Катырин.

Отраслевые объединения направляли предложения по необходимым мерам поддержки федеральным и региональным властям, а осенью активно включились в информационные кампании о необходимости соблюдать меры безопасности для борьбы с коронавирусом, напомнил глава ТПП.

Борис Титов, в свою очередь, призвал сохранять сотрудников и не терять связи с контрагентами — в это трудное время надо объединяться и искать компромиссы, потому что "только так можно выжить". "Кроме того, многие научились работать с государством и формулировать системные предложения по улучшению регуляторики, малый бизнес понял, что его участие в этом необходимо. Бизнес понял, что надо повышать свою грамотность во всех смыслах, юридических, экономических и бухгалтерских", — подчеркнул омбудсмен. В Германии начинается самый жесткий локдаун в истории

"Уходящий 2020 год показал, может быть, банальную вещь, но которая, тем не менее, не всем очевидна: что бизнес – это часть общества и государства. Тут следует отметить с одной стороны меры, которые принимались правительством для поддержки бизнеса, а также то, что многие эти меры были связаны с необходимостью сохранения определённого уровня занятости. Бизнес осознал свою тесную связь с обществом и государством также посредством санитарных правил и рекомендаций – это и повысило социальную ответственность компаний, которые проявили свою готовность нести дополнительные расходы для обеспечения безопасности граждан", — отметил глава "Опоры" Калинин.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Руководители бизнес-объединений сходятся во мнении, что и наступающий год, скорее всего, не будет простым, и прогнозировать в текущей ситуации что-либо крайне сложно. Вызовы 2020 года научили бизнес быть готовым "не просто к финансовому кризису, которых за последние годы было несколько, а к кардинальным изменениям в функционировании компаний", говорит Калинин. При этом он указывает, что пандемия показала, как важны грамотное финансовое планирование и наличие собственных резервных фондов.

"Каждый бизнесмен на собственном примере теперь знает, насколько полезно наличие "подушки безопасности". Каждому необходим запас прочности для минимизации рисков, для того, чтобы пережить трудные времена, сориентироваться в условиях меняющейся реальности. Бизнес в этом году отчетливо осознал, что финансовый резерв способен выручить в нестабильной ситуации при долгах по аренде и заработной плате сотрудникам, для выплаты кредитов или налогов", — соглашается Катырин. Ниже закупки. Какие продукты могут резко подешеветь

"Если сработают вакцины, и пандемия будет уходить естественным путем, бизнес во многом будет возвращаться в старое русло. Скорее, он будет возвращаться из онлайна, но при этом научится работать с сотрудниками удаленно. Где цифровые решения более эффективны, там они и останутся", — рассуждает Борис Титов.

"В 2021 году бизнесу придется научиться находить новые источники инвестиций для восстановления, пожалуй, это должен быть бум новых форматов господдержки, банковского финансирования, краудфандинга. Новые форматы появятся, конечно, в туризме, в развлечениях, так как люди все равно еще будут опасаться больших социальных скоплений, все придет к тренду индивидуализации", — заключил Борис Титов.