МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Пользователи устройств на базе операционной системы iOS смогут получить некоторые обновления в мессенджере Telegram, например, плавное отображение анимации, через четыре дня, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

"В приложении iOS могут потребоваться незначительные исправления для плавной анимации в больших голосовых чатах. Мы сможем направить их в AppStore через четыре дня, когда ответственная команда Apple вернется из отпуска", — написал он. Facebook: новое обновление Apple нанесет ущерб бизнесу

Ранее в среду Telegram объявил о ряде нововведений в мессенджере. Так, мессенджер добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой текстовых чатов. Причем участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт всегда. Голосовой помощник Siri получил навык зачитывания новых сообщений из Telegram в наушники пользователей iOS.

Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки – например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию без необходимости сохранять её и загружать заново. Во время загрузки стикеров видны переливающиеся силуэты.

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