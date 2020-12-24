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Аргентинский самолет с дозами вакцины "Спутник V" вылетел из Москвы
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Самолет аргентинского перевозчика Aerolineas Argentinas с первыми 300 тысячами доз российской вакцины "Спутник V" вылетел из Москвы в Буэнос-Айрес, передает телеканал TN. Самолет... ПРАЙМ, 24.12.2020
аргентина, спутник v, коронавирус, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Самолет аргентинского перевозчика Aerolineas Argentinas с первыми 300 тысячами доз российской вакцины "Спутник V" вылетел из Москвы в Буэнос-Айрес, передает телеканал TN.
Самолет вылетел незадолго до 23:00 по московскому времени. Он прибудет в Эсейсу в четверг около 10:30 по местному времени (16:30 по московскому).
Как сообщил РИА Новости источник в авиакомпании, власти страны в течение трех недель заберут из России груз препарата "Спутник V" для второй фазы вакцинирования.
Ранее правительство Аргентины разрешило использовать в стране вакцину против коронавируса "Спутник V".
В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что Аргентина является первой латиноамериканской страной, которая официально зарегистрировала "Спутник V". Регистрация прошла по ускоренной процедуре.
Вакцину для поставок в Аргентину будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
РФПИ и аргентинское правительство 10 декабря подписали контракт на поставку десяти миллионов доз "Спутник V".
Помимо этого, власти республики также одобрили использование вакцины Pfizer.
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