ПЕКИН, 24 дек — ПРАЙМ. Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba, следует из заявления ведомства. Власти Китая объявили войну главному богачу страны

"Государственное управление по контролю и регулированию рынка в соответствии с поступившей жалобой начало расследование в отношении компании Alibaba по подозрению в монополии", — говорится в заявлении.

Других подробностей не приводится.

Ранее принадлежавшая Alibaba финтех — компания Ant Group сообщила о планах привлечь через двойное первичное публичное размещение акций компании (IPO) на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах 34,5 миллиарда долларов, что должно было стать крупнейшим в мире размещением на биржах. Однако 3 ноября обе биржи отстрочили IPO компании. СМИ связывали это с выступлением основателя компании Alibaba Джеком Ма, который раскритиковал финансовых регуляторов страны.

Позднее Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Джек Ма предлагал передать часть активов Ant Group правительству. Как сообщает издание, предложение бизнесмена не помогло спасти IPO после того, как Джек Ма раскритиковал деятельность финансовых регуляторов и выступил против курса КНР в отношении технологических компаний. Источники в правительстве Китая утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин "лично приказал" китайским регуляторам изучить возможные риски, связанные с Ant, и закрыть IPO.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

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