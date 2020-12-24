МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. При покупке сельди к новогоднему столу прежде всего надо обращать внимание на условия хранения и при этом следует понимать, для какого блюда она нужна. Такой совет в интервью радио Sputnik дал исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин. Эксперт объяснил, как выбирать черную икру

По его словам, в большинстве случаев можно купить цельную рыбу, самостоятельно ее разделать и, при желании, добавить соусы и приправы. В этом случае нужно следить, чтобы рыба была упругой и крепкой.

"Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок ‒ сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна. Сегодня многие предпочитают слабосоленую селедку, которая меньше хранится и быстрее портится. Чтобы этого не происходило, в нее как раз и добавляют консерванты", – сказал эксперт.

Фомин рассказал, что разделанная и упакованная селедка хранится, в зависимости от упаковки, от 30 до 45 суток.

"Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются "пляски". Мы не знаем, в каких условиях она хранилась, температура должна быть, как в холодильнике, не выше пяти градусов. Если витрина в магазине с соответствующей температурой вызывает у вас доверие, значит можно брать даже в последний день перед окончанием срока. А если селедка хранилась просто при комнатной температуре, то она могла испортиться", – отметил Фомин.

По его словам, лучше покупать филе сельди в вакуумной полиэтиленовой упаковке, поскольку продукт не соприкасается с кислородом и не окисляется. Однако чаще можно встретить сельдь в пластиковых банках.

"В этом случае надо смотреть, чтобы емкость была герметичной и из нее ничего не вытекало. И главная рекомендация – доверять проверенным брендам, которые много лет на рынке и дорожат своей репутацией", – заключил эксперт.

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