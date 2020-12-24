МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА Новости врачи. Эксперт дал советы, как выбрать селедку к новогоднему столу

"Следует отдать предпочтение шампанскому брют — сухое игристое вино. Там меньше сахара, соответственно, меньше килокалорий", — сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

В свою очередь, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что по содержанию сахара игристые вина классифицируются следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.

Сама по себе технология производства классических игристых вин устроена таким образом, что изначально они все получаются экстра брют, то есть в процессе брожения сахар из виноградного сока переходит в алкоголь, а полусладкими и сладкими они становятся после добавления ликера: специальной смеси из виноградного сока и сахара — уже на последующих этапах, уточнила Кошечкина.

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