2020-12-24T06:17:52+03:00
2020-12-24T06:17:52+03:00
2020-12-24T06:17:52+03:00
2020
https://1prime.ru/business/20201224/832667087.html
Диетологи дали совет, какое шампанское выбрать на Новый год
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА Новости врачи. "Следует... ПРАЙМ, 24.12.2020
новый год, шампанское, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83256/34/832563444.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/34/832563444.jpg
https://1prime.ru/images/83256/34/832563443.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/34/832563443.jpg
https://1prime.ru/images/83256/34/832563429.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/34/832563429.jpg
https://1prime.ru/business/20201224/832666904.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Следует отдать предпочтение шампанскому брют — сухое игристое вино. Там меньше сахара, соответственно, меньше килокалорий", — сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.
В свою очередь, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что по содержанию сахара игристые вина классифицируются следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.
Сама по себе технология производства классических игристых вин устроена таким образом, что изначально они все получаются экстра брют, то есть в процессе брожения сахар из виноградного сока переходит в алкоголь, а полусладкими и сладкими они становятся после добавления ликера: специальной смеси из виноградного сока и сахара — уже на последующих этапах, уточнила Кошечкина.
Читайте также:
Роспотребнадзор напомнил о сроках и правилах хранения салатов