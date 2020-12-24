МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор напомнил, что при неправильном хранении салаты могут стать причиной тяжелого пищевого отравления, срок годности блюда зависит от рецепта. Эксперт дал советы, как выбрать селедку к новогоднему столу

"Одним из главных блюд на новогоднем столе часто бывает салат… Роспотребнадзор напоминает, что любой салат – это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что срок годности салата будет зависеть от рецепта, так как в блюде обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения. Кроме того, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, что ускоряет процессы размножения микробов, поэтому салаты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам, их рекомендуется хранить в холодильнике.

"Салаты из сырых овощей или фруктов, могут храниться 18 часов, после заправки – только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12). Салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12). Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов", — уточняется в сообщении.

Добавляется, что безопаснее всего заправлять салаты перед подачей и не оставлять их стоять всю ночь на новогоднем столе.

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