Роспотребнадзор напомнил о сроках и правилах хранения салатов
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор напомнил, что при неправильном хранении салаты могут стать причиной тяжелого пищевого отравления, срок годности блюда зависит от рецепта.
"Одним из главных блюд на новогоднем столе часто бывает салат… Роспотребнадзор напоминает, что любой салат – это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что срок годности салата будет зависеть от рецепта, так как в блюде обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения. Кроме того, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, что ускоряет процессы размножения микробов, поэтому салаты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам, их рекомендуется хранить в холодильнике.
"Салаты из сырых овощей или фруктов, могут храниться 18 часов, после заправки – только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12). Салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12). Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов", — уточняется в сообщении.
Добавляется, что безопаснее всего заправлять салаты перед подачей и не оставлять их стоять всю ночь на новогоднем столе.
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