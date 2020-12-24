МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Роскачество провело исследование черной икры, выявив запрещенный консервант, нарушения по микробной безопасности и контрафакт, сообщается в материалах организации.

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством исследовали осетровую икру 14 торговых марок российского производства и по одной — из Белоруссии и Армении. "Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных", — говорится в сообщении.

Превышения общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи были выявлены в трех образцах, консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России — в пяти образцах, а разрешенные к использованию сорбиновая или бензойная кислоты, также являющиеся консервантами, не были указаны в маркировке продукции девяти торговых марок.

Были и нарушения ГОСТа: в одном образце был обнаружен краситель "бриллиантовый зеленый", еще в одном — икра была изготовлена по утратившим силу госстандартам. Антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, выявлены у трех торговых марок. Названы лучшие поставщики продуктов для новогоднего стола

Нареканий не возникло в отношении вкуса, запаха, цвета и внешнего вида икры, а также ее консистенции и наличия посторонних примесей. Но проверка возможной фальсификации показала видовое несоответствие, которое можно отнести к одному из вариантов фальсификации продукции: зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным у пяти торговых марок, говорится в материалах.

"Обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов — некоторые из них более ценные, другие — относительно дешевые). Поэтому по законодательству в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы — не просто "осетровая икра", а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди и другие", — указывает организация.

Два изготовителя заявили, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные. "Роскачество направило данную информацию в контрольный орган Роспотребнадзора и Росрыболовство для дальнейшей проверки договоров поставок и прослеживания товаропроводящей цепочки", — говорится в сообщении.