МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. База документов, принадлежащих якобы инвестиционной компании "Фридом Финанс", выставлена на продажу в сети, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, 23 декабря на нескольких теневых форумах были выставлены на продажу персональные данные клиентов якобы компании "Фридом Финанс" (ffin.ru).

"По словам продавца, он обладает данными 16 тысяч клиентов компании, включая логины и пароли к различным сервисам, включая системы банка Freedom Finance и брокера "Церих", а также содержимое компьютеров ряда сотрудников компании. Всего у продавца 12 Гб файлов. В подтверждение достоверности продавец разместил в открытом доступе данные 50 клиентов компании, имеющих балансы от 100 тысяч долларов до 2 миллионов долларов, включая остатки по счетам из различных банков, договоры, заявления и другие документы", — сообщил он. "Фридом Финанс" покупает казахстанский банк Kassa Nova

Выставленные на продажу файлы с данными содержат ФИО, паспортные данные, номера телефонов, выписки, образцы подписей, а также информацию об открытых счетах и остатках на них. "База продается, однако ее стоимость не названа.

Предположительно, данные были получены в результате атаки на сеть компании, характерной для вирусов-вымогателей", — полагает Оганесян.

"Безусловно, это серьезная утечка, которая создает ряд серьезных угроз и для компании, и ее клиентов. Сейчас в открытом доступе находятся данные 50 клиентов, но каждую неделю продавец обещал выкладывать по 50 новых записей. При этом паспортные данные и информация о наличии счетов с остатками более 100 тысяч долларов делает их мишенью не для банального фишинга или мошеннических звонков, а для серьезных схем с изготовлением поддельных документов и замены SIM-карт, которые могут обернуться миллионными потерями", — отметил он.

"Кроме того, для самой компании возникают риски как раскрытия используемых юридических схем в силу возможной продажи похищенных договоров, переписки и других документов, так и широкого доступа к IT-инфраструктуре, благодаря утечке содержимого компьютеров системных администраторов, которое также предлагает купить продавец", — добавил эксперт.

Российский брокер ИК "Фридом Финанс" проверяет достоверность информации об утечке данных клиентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

"На нескольких теневых форумах в сети размещена якобы база наших клиентов. Мы проверяем достоверность информации. Однозначно данная база не содержит и не может содержать личных логинов и паролей от торговых программ, какой-либо платежной информации, данных об остатках на брокерских счётах, о совершённых операциях или движении денежных средств. Вся эта информация надёжно защищена, и доступ к ней имеет очень ограниченный круг лиц, со специальной системой контроля", — сказали в пресс-службе.

"Компания радикально усилила меры безопасности, все данные клиентов защищены", — добавили в компании.

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