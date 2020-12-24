МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Первое место в списке состоятельнейших бизнесменов России снова занял основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, опередив главу "Норникеля" Владимира Потанина, сообщается на сайте издания Forbes.

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"На первое место в списке богатейших бизнесменов России вышел крупнейший акционер группы НЛМК Владимир Лисин, свидетельствуют данные ведущегося в реальном времени рейтинга Forbes… Смена лидеров произошла на фоне роста биржевой стоимости акций НЛМК с одновременным снижением котировок "Норникеля", — говорится в сообщении.

По оценке экспертов Forbes, состояние Лисина сейчас составляет 26,1 миллиарда долларов, что на 8 миллиардов превышает оценку на момент публикации традиционного такого списка в апреле.

Ранее первое место принадлежало президенту "Норникеля" Владимиру Потанину, также увеличившему за это время свое состояние — с 19,7 миллиарда долларов до 26 миллиардов. Однако это не позволило ему удержать первое место. В сентябре Потанин также уже уступал лидерство Лисину, но смог его вернуть.

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Отмечается, что в ходе торгов на Московской бирже в четверг стоимость акций НЛМК поднималась до 219,36 рубля (+0,6%), а стоимость бумаг "Норникеля" снижалась до 21,126 рубля (минус 0,96%). По подсчетам Forbes, за последний день Лисин увеличил свое состояние на 252 миллиона долларов, а Потанин потерял 336 миллионов.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.