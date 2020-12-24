МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Участники совместного предприятия операторов связи по 5G, создание которого согласовала ФАС РФ, разработают условия доступа других игроков к инфраструктуре по предписанию антимонопольного ведомства; в ближайшее время фокус СП будет направлен на высвобождение радиочастот, заявили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".

Ранее в четверг ФАС РФ сообщила, что согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании совместного предприятия в сфере 5G.

Сделка согласована с учетом предписания, по которому участники СП должны разработать и согласовать с ФАС условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO (виртуальных) операторов связи. "Билайн" и Nokia совместно протестируют решения для 5G

"В ближайшее время фокус СП будет направлен на высвобождение радиочастотного ресурса, без которого появление сетей 5G невозможно. Условия доступа других игроков к инфраструктуре будут разработаны в соответствии с предписанием ФАС", — заявили в "Ростелекоме", комментируя решение ФАС.

"Решение ФАС открывает путь для расширения состава участников совместного предприятия на базе ООО "Новые Цифровые Решения" (СП "Ростелекома" и "Мегафона", создано в феврале 2019 года – ред.) с целью консолидации усилий операторов по развитию сетей 5G. Объединив наш опыт и ресурсы, мы быстрее и эффективнее сможем решить эту важнейшую для развития цифровой экономики задачу", — добавили в "Ростелекоме".

В пресс-службе МТС заявили, что компания внимательно изучит предписание ФАС после получения. Другие операторы от комментариев воздержались.

Вопрос создания СП операторов для развития 5G обсуждается уже долгое время. В феврале 2019 года "Ростелеком" и "Мегафон" создали такое СП, но другие операторы не спешили к нему присоединиться. В декабре 2019 года "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" и "Мегафон" сообщили о планах по созданию СП по 5G с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Достигнут мировой рекорд скорости в коммерческой сети 5G

В то же время, в Минцифре хотели бы видеть СП как единого инфраструктурного оператора, который построит одну сеть для всех игроков. В министерстве заявляли, что только в этом случае готовы выдать СП частоты для 5G, в противном случае они будут выделены "для неопределенного круга лиц" — то есть частоты сможет получить любая компания, даже не являющаяся оператором связи.

Операторы выступали категорически против формата единого инфраструктурного оператора на базе СП. При этом против участия государства в СП (например, через механизм "золотой акции"), о котором говорили в Минцифре, операторы не возражали.

Впрочем, приоритетного для 5G частотного диапазона (3,4-3,8 ГГц) операторам ждать пока не приходится — он занят другими пользователями, в том числе военными, и, как заявлял в сентябре глава Минцифры Максут Шадаев, его передача под 5G сейчас не рассматривается.

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