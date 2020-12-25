МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Договор аренды всегда составляется в письменном виде, а это значит, что без предоставления персональных данных не обойтись. А значит и риск, что они будут использованы неправильно, неизбежен. Поэтому если вы общаетесь с другой стороной напрямую, следует прежде всего оценить адекватность поведения, перспективу заключения договора именно с этим партнёром и лишь потом предоставить свои данные, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Нотариус рассказала, как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду

По его словам, следует различать аренду сроком менее года и более года. В последнем случае договор подлежит государственной регистрации, то есть требует гораздо больше сопутствующих документов с персональными данными, но в то же время "юридически такой договор для сторон является более защищённым".

Стоит разграничивать аренду (наем) через различные компании, например, риелторские от аренды непосредственно у собственника.

Если вы имеете дело с риелторскими компаниями, то они фактически являются операторами, осуществляющими обработку персональных данных. Их работа регламентирована действующим законодательством и требует соответствующего вашего согласия на предоставление и обработку данных. В то же время стороны по договору, в случае его заключения без посредников, никакого согласия друг другу не дают, так как этого не требует закон.

Учитывая изложенное, первое что необходимо — это проявлять разумность и осмотрительность. Если вы участник арендных отношений, то вам не избежать предоставления персональных данных, но не спешите это делать, советует он.

"Если вы общаетесь с другой стороной напрямую, то оцените адекватность поведения, перспективу заключения договора именно с этим партнёром и только после того, как поймёте, что будете сотрудничать, предоставляйте свои данные для составления соответствующего договора", — сказал адвокат.

Если вы обратились за помощью к риелторам, индивидуальным предпринимателям, специализирующимся на данном виде услуг, то определите для себя, будут ли в итоге эти посредники участниками договора аренды, и если это не так, то предоставьте тот минимум персональных данных, который обеспечит связь с вами. Во что вложиться в декабре и почему не надо покупать квартиры

Если вы обратились в крупные компании для организации нужной услуги, то загляните на их сайты. Там, как правило, вы найдёте описание "политики" компании при работе с персональными данными, что "само по себе свидетельствует о желании такой компании следовать требованиям закона, а значит и сохранять ваши персональные данные надлежащим образом", — советует Миронов.

"Если таких правил поведения компаний вы не находите в открытых источниках, то либо найдите альтернативу, либо знайте, что ситуация требует повышенного внимания", — подытожил он.