МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Эксперты назвали сферы деятельности, в которых можно стать миллионерами до выхода на пенсию, пишет РБК со ссылкой исследование Института прогрессивного образования.

Общество

В России предложили брать плату с компаний за иностранных работников

В частности, стать миллионером до пенсии можно, работая консультантом по SAP, аналитиком big data и BIM-менеджером.

Главным навыком сотрудника, который увеличивает оплату труда, сейчас является способность человека постоянно переучиваться и повышать собственные профессиональные компетенции.

Как прокомментировала директор института Анна Маркс, увеличить личный доход и продвинуться по карьерной лестнице можно только осваивая новые технологии в своей области.

В список самых необычных и прибыльных профессий специалисты включили:

  • киберспортсмен и стример, они зарабатывают около 894 тысяч рублей в год.
  • прораб — от 828 тысяч до 3 миллионов рублей в год,
  • косметолог зарабатывает от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей за 12 месяцев,
  • продюсер блогов — от 942 тысяч до 3 миллионов рублей,
  • няня-гувернантка за год зарабатывает от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона рублей,
  • капитан судна — от 618 тысяч до 2,7 миллиона рублей в год.