МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Эксперты назвали сферы деятельности, в которых можно стать миллионерами до выхода на пенсию, пишет РБК со ссылкой исследование Института прогрессивного образования. В России предложили брать плату с компаний за иностранных работников

В частности, стать миллионером до пенсии можно, работая консультантом по SAP, аналитиком big data и BIM-менеджером.

Главным навыком сотрудника, который увеличивает оплату труда, сейчас является способность человека постоянно переучиваться и повышать собственные профессиональные компетенции.

Как прокомментировала директор института Анна Маркс, увеличить личный доход и продвинуться по карьерной лестнице можно только осваивая новые технологии в своей области.

В список самых необычных и прибыльных профессий специалисты включили: