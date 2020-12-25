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2020
https://1prime.ru/business/20201225/832676580.html
Названы позволяющие стать миллионерами до пенсии профессии
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Эксперты назвали сферы деятельности, в которых можно стать миллионерами до выхода на пенсию, пишет РБК со ссылкой исследование Института прогрессивного образования. В частности,... ПРАЙМ, 25.12.2020
заработная плата, миллионеры, россия, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Эксперты назвали сферы деятельности, в которых можно стать миллионерами до выхода на пенсию, пишет РБК со ссылкой исследование Института прогрессивного образования.
В частности, стать миллионером до пенсии можно, работая консультантом по SAP, аналитиком big data и BIM-менеджером.
Главным навыком сотрудника, который увеличивает оплату труда, сейчас является способность человека постоянно переучиваться и повышать собственные профессиональные компетенции.
Как прокомментировала директор института Анна Маркс, увеличить личный доход и продвинуться по карьерной лестнице можно только осваивая новые технологии в своей области.
В список самых необычных и прибыльных профессий специалисты включили:
- киберспортсмен и стример, они зарабатывают около 894 тысяч рублей в год.
- прораб — от 828 тысяч до 3 миллионов рублей в год,
- косметолог зарабатывает от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей за 12 месяцев,
- продюсер блогов — от 942 тысяч до 3 миллионов рублей,
- няня-гувернантка за год зарабатывает от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона рублей,
- капитан судна — от 618 тысяч до 2,7 миллиона рублей в год.