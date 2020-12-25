МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сенатор Сулейман Керимов за текущий 2020 год стал богаче на $11,5 миллиарда. Как пишет Forbes, в основном это произошло за счет роста мировых цен на золото. Снова сменился лидер в списке богатейших россиян по версии Forbes

Таким образом, Керимов оказался на первом месте в рейтинге Forbes по этому показателю.

Состояние сенатора и его семьи оценивается в $20,91 миллиарда.

Совладелец НЛМК Владимир Лисин — на втором месте — он стал богаче за год на $5,4 миллиарда, до $26,19 миллиарда. Здесь сыграл свою роль рост цен на сталь.

На третьей строчке списка — совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он стал за год состоятельнее на $3,6 миллиарда, до $16,18 миллиарда, рост состояния произошел из-за подъема металлургической отрасли.

Суммарно десять богатейших россиян в 2020 году стали богаче на $33 миллиарда долларов.