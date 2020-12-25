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2020
https://1prime.ru/business/20201225/832683308.html
Forbes назвал самого разбогатевшего за год российского миллиардера
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Сенатор Сулейман Керимов за текущий 2020 год стал богаче на $11,5 миллиарда. Как пишет Forbes, в основном это произошло за счет роста мировых цен на золото. Таким образом, Керимов... ПРАЙМ, 25.12.2020
россия, список forbes, миллиардеры, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сенатор Сулейман Керимов за текущий 2020 год стал богаче на $11,5 миллиарда. Как пишет Forbes, в основном это произошло за счет роста мировых цен на золото.
Таким образом, Керимов оказался на первом месте в рейтинге Forbes по этому показателю.
Состояние сенатора и его семьи оценивается в $20,91 миллиарда.
Совладелец НЛМК Владимир Лисин — на втором месте — он стал богаче за год на $5,4 миллиарда, до $26,19 миллиарда. Здесь сыграл свою роль рост цен на сталь.
На третьей строчке списка — совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он стал за год состоятельнее на $3,6 миллиарда, до $16,18 миллиарда, рост состояния произошел из-за подъема металлургической отрасли.
Суммарно десять богатейших россиян в 2020 году стали богаче на $33 миллиарда долларов.