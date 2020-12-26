Насколько подорожают новогодние продукты к концу декабря
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Как правило, люди стараются побаловать себя в праздники. Многие покупают те продукты, которые не могут позволить себе в обычной жизни: получше и подороже. Почти на каждом новогоднем столе можно увидеть красную рыбу, икру, колбасную и сырную нарезки, мясо или рыбу.
В конце декабря полки супермаркетов именно с этими продуктами опустошаются в первую очередь. И мало кто в предновогодней суматохе вглядывается в ценники. Однако делать это все-таки стоит. Эксперты рассказали агентству "Прайм", насколько подорожают продукты с новогоднего стола к концу декабря.
За весь год рубль ослаб примерно на 20%, что не могло не сказаться на стоимости продуктов. Цены в течение 2020-го росли плавно, но очень уверенно практически на все виды продовольствия. Официальная инфляция по итогам года может составить порядка 4,5%. Однако по подсчетам исследовательского холдинга "Ромир" в реальности этот показатель превысит официальные выкладки в 3,5 раза.
На некоторые виды продовольствия цены выросли очень сильно. И это невозможно не заметить. Так, например, сахар подорожал на 68%, гречка — почти на 40%, подсолнечное масло, картофель и морковь — более чем на 20%, яблоки — на 16%, пшеничная мука — на 12%, приводит статистику аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
"Эти продукты питания не праздничные, а самые обычные. Однако рост цен на них влечет за собой подорожание и традиционных новогодних продуктов, например, кондитерских изделий и салатов", — поясняет она.
ДЕКАБРЬСКАЯ ЛИХОРАДКА
На росте цен в этом году сказалось множество объективных факторов — все они следствие пандемии. А вот подорожание в декабре связано с увеличением спроса на продукты и товары перед праздниками и желанием торговой отрасли наконец-то заработать в этом году.
В качестве главного фактора, который влияет на рост цен в декабре, эксперты называют "сезонность". Обычно в декабре из-за высокого спроса инфляция на продукты питания ускоряется дополнительно на 0,6 процентных пункта месяц к месяцу, объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
По данным Росстата, к примеру, 1 килограмм говядины стоил в ноябре в среднем по стране 360 рублей. При прочих равных, из-за сезонности в декабре этот вид продовольствия подорожает на 2 рубля. И так все продукты питания — что-то больше, что-то меньше.
В целом же, как подсчитали в Национальном союзе мясопереработчиков, цены на говядину поднялись за последние девять месяцев на 17,5 процента и таким образом установили новый рекорд. Рос цен в союзе связали с подорожанием импортного мяса из-за курса рубля. Собственное производство растет медленно, и оно не закрывает потребности россиян.
Также к Новому году ожидается подорожание некоторых видов рыбы и красной икры на 30-40% из-за плохого улова в этом году, добавляет Киселева.
ЧТО ПОДОРОЖАЕТ К "ЧАСУ Х"
Впрочем, говядины на новогоднем столе у тех, кто верит в восточный гороскоп, не появится — ведь наступающий 2021 год будет годом быка. По данным Росстата, в октябре свинина в рознице стоила на 41% дешевле говядины, а курица в 3,6 раза дешевле свинины. Вероятнее, процентное соотношение между видами мяса останется тем же, считают эксперты.
Ещё один традиционный элемент праздничного стола — шампанское. Цены на него к Новому году вырастут по двум причинам. Во-первых, из-за повышенного спроса — по статистике цены перед главным зимним праздником на алкоголь вырастают на 5-10 процентов. А во-вторых, Минфин с 1 января 2021 года поднимает минимальную розничную цену на игристые вина и крепкие алкогольные напитки. С 1 января 2021 года самое дешевое шампанское должно стоить не менее 169 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра, коньяка — с 446 рублей за 0,5 л, а водки — 243 рублей. Так как спрос перед новым годом на эту категорию товаров выше, чем после, вероятно, ритейлеры заранее поднимут цены.
Также подорожают все сладости — детские конфеты, торты и пирожные. Эксперты объясняют это ростом цен на сахар, который в свою очередь связан с плохим урожаем сахарной свеклы в этом году и курсом доллара, за который покупается тростниковый сахар. Впрочем, основные контракты уже заключены и поставки по ним совершились, так что рост ожидается в пределах нескольких процентов. Исключение — мелкие производители, у которых нет накопленных запасов: они могут поднять цены до 50%.
Эксперты ожидают 15-20-процентного подорожания фруктов и овощей во второй половине декабря. Это связано как с повышением спроса, так и с сезонным фактором: в это время года велика доля импорта, расчеты за который ведутся в валюте. В среднем, по разным оценкам, стоимость новогоднего стола может вырасти на 10-15% к уровню прошлого года. Траты можно несколько уменьшить за счет выбора более дешевых брендов и сокращения наименований продуктов.
СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
Говоря о прочих факторах, которые окажут давление на ценники в магазинах в декабре, эксперты упоминают рост биржевых цен на некоторые виды сельхозсырья, например, на пшеницу, сахар, подсолнечник.
По словам Киселевой, также свою роль сыграет эффект от девальвации рубля, последствия которой еще не до конца отыграны. Она, по оценке Банка России, внесет в официальный показатель инфляции примерно 1 процентный пункт.
Сдержать цены поможет низкая потребительская активность, которая связана с падением доходов населения. По данным Росстата, в третьем квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 4,8% в годовом выражении. Скорее всего, они продолжат сокращаться и в четвертом квартале. Люди будут вынуждены больше экономить, поэтому магазины не смогут слишком уж "задрать" цены, заключили эксперты.
https://1prime.ru/business/20201226/832680571.html