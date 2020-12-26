МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Как правило, люди стараются побаловать себя в праздники. Многие покупают те продукты, которые не могут позволить себе в обычной жизни: получше и подороже. Почти на каждом новогоднем столе можно увидеть красную рыбу, икру, колбасную и сырную нарезки, мясо или рыбу.

В конце декабря полки супермаркетов именно с этими продуктами опустошаются в первую очередь. И мало кто в предновогодней суматохе вглядывается в ценники. Однако делать это все-таки стоит. Эксперты рассказали агентству "Прайм", насколько подорожают продукты с новогоднего стола к концу декабря. Россиянам рассказали, какие продукты подорожают 1 января

За весь год рубль ослаб примерно на 20%, что не могло не сказаться на стоимости продуктов. Цены в течение 2020-го росли плавно, но очень уверенно практически на все виды продовольствия. Официальная инфляция по итогам года может составить порядка 4,5%. Однако по подсчетам исследовательского холдинга "Ромир" в реальности этот показатель превысит официальные выкладки в 3,5 раза.

На некоторые виды продовольствия цены выросли очень сильно. И это невозможно не заметить. Так, например, сахар подорожал на 68%, гречка — почти на 40%, подсолнечное масло, картофель и морковь — более чем на 20%, яблоки — на 16%, пшеничная мука — на 12%, приводит статистику аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

"Эти продукты питания не праздничные, а самые обычные. Однако рост цен на них влечет за собой подорожание и традиционных новогодних продуктов, например, кондитерских изделий и салатов", — поясняет она.

ДЕКАБРЬСКАЯ ЛИХОРАДКА

На росте цен в этом году сказалось множество объективных факторов — все они следствие пандемии. А вот подорожание в декабре связано с увеличением спроса на продукты и товары перед праздниками и желанием торговой отрасли наконец-то заработать в этом году.

В качестве главного фактора, который влияет на рост цен в декабре, эксперты называют "сезонность". Обычно в декабре из-за высокого спроса инфляция на продукты питания ускоряется дополнительно на 0,6 процентных пункта месяц к месяцу, объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

По данным Росстата, к примеру, 1 килограмм говядины стоил в ноябре в среднем по стране 360 рублей. При прочих равных, из-за сезонности в декабре этот вид продовольствия подорожает на 2 рубля. И так все продукты питания — что-то больше, что-то меньше. Россиян предупредили о грядущем росте цен на говядину

В целом же, как подсчитали в Национальном союзе мясопереработчиков, цены на говядину поднялись за последние девять месяцев на 17,5 процента и таким образом установили новый рекорд. Рос цен в союзе связали с подорожанием импортного мяса из-за курса рубля. Собственное производство растет медленно, и оно не закрывает потребности россиян.

Также к Новому году ожидается подорожание некоторых видов рыбы и красной икры на 30-40% из-за плохого улова в этом году, добавляет Киселева.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ К "ЧАСУ Х"

Впрочем, говядины на новогоднем столе у тех, кто верит в восточный гороскоп, не появится — ведь наступающий 2021 год будет годом быка. По данным Росстата, в октябре свинина в рознице стоила на 41% дешевле говядины, а курица в 3,6 раза дешевле свинины. Вероятнее, процентное соотношение между видами мяса останется тем же, считают эксперты.

самое дешевое шампанское должно стоить не менее 169 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра, коньяка — с 446 рублей за 0,5 л, а водки — 243 рублей. Так как спрос перед новым годом на эту категорию товаров выше, чем после, вероятно, ритейлеры заранее поднимут цены.

Также подорожают все сладости — детские конфеты, торты и пирожные. Эксперты объясняют это ростом цен на сахар, который в свою очередь связан с плохим урожаем сахарной свеклы в этом году и курсом доллара, за который покупается тростниковый сахар. Впрочем, основные контракты уже заключены и поставки по ним совершились, так что рост ожидается в пределах нескольких процентов. Исключение — мелкие производители, у которых нет накопленных запасов: они могут поднять цены до 50%.

Эксперты ожидают 15-20-процентного подорожания фруктов и овощей во второй половине декабря. Это связано как с повышением спроса, так и с сезонным фактором: в это время года велика доля импорта, расчеты за который ведутся в валюте. В среднем, по разным оценкам, стоимость новогоднего стола может вырасти на 10-15% к уровню прошлого года. Траты можно несколько уменьшить за счет выбора более дешевых брендов и сокращения наименований продуктов.

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР

Говоря о прочих факторах, которые окажут давление на ценники в магазинах в декабре, эксперты упоминают рост биржевых цен на некоторые виды сельхозсырья, например, на пшеницу, сахар, подсолнечник. Власти назвали рекомендованные цены на сахар и подсолнечное масло

По словам Киселевой, также свою роль сыграет эффект от девальвации рубля, последствия которой еще не до конца отыграны. Она, по оценке Банка России, внесет в официальный показатель инфляции примерно 1 процентный пункт.

Сдержать цены поможет низкая потребительская активность, которая связана с падением доходов населения. По данным Росстата, в третьем квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 4,8% в годовом выражении. Скорее всего, они продолжат сокращаться и в четвертом квартале. Люди будут вынуждены больше экономить, поэтому магазины не смогут слишком уж "задрать" цены, заключили эксперты.