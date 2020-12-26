МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. По сахару игристые вина делятся на несколько видов: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. При выборе шампанского важно смотреть на этикетку: если любите сладкое — брют вам вряд ли подойдет, лучше взять полусухое, сладкое или полусладкое вино, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Диетологи дали совет, какое шампанское выбрать на Новый год

"Покупатели всё больше интересуются брютами. У разных производителей доля этой категории игристого вина может занимать до трети в общем объёме. В "Винном гиде России" Роскачества соотношение сухих и более сладких вин примерно 50\50: среди 70 вин в исследование вошли 33 брюта и экстра брюта. Остальное — полусухие, полусладкие и сладкие игристые", — отмечает эксперт.

Цвет игристого вина на качество шампанского не влияет. Буняеева советует выбирать напиток исходя из собственных предпочтений.

Важный для игристых вин показатель — выдержка. Как правило, выдержанными бывают игристые вина классическим шампанским методом. При выборе недорогого шампанского для новогоднего стола следует обращать внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан).

В том случае, если вы увидели на этикетке бутылки надпись "газированный винный напиток", то от покупки лучше отказаться, так как в состав входят вода и ароматизаторы, предостерегает эксперт.

"По качеству наши игристые вина методом Шарма ничуть не уступают недорогим зарубежным, а по цене такие вина из Севастополя, с Тамани или из Дербента чаще гораздо интереснее импортных", — заключила Буняеева.

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