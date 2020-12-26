Эксперт рассказал, как выбрать качественное и недорогое шампанское
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. По сахару игристые вина делятся на несколько видов: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. При выборе шампанского важно смотреть на этикетку: если любите сладкое — брют вам вряд ли подойдет, лучше взять полусухое, сладкое или полусладкое вино, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"Покупатели всё больше интересуются брютами. У разных производителей доля этой категории игристого вина может занимать до трети в общем объёме. В "Винном гиде России" Роскачества соотношение сухих и более сладких вин примерно 50\50: среди 70 вин в исследование вошли 33 брюта и экстра брюта. Остальное — полусухие, полусладкие и сладкие игристые", — отмечает эксперт.
Цвет игристого вина на качество шампанского не влияет. Буняеева советует выбирать напиток исходя из собственных предпочтений.
Важный для игристых вин показатель — выдержка. Как правило, выдержанными бывают игристые вина классическим шампанским методом. При выборе недорогого шампанского для новогоднего стола следует обращать внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан).
В том случае, если вы увидели на этикетке бутылки надпись "газированный винный напиток", то от покупки лучше отказаться, так как в состав входят вода и ароматизаторы, предостерегает эксперт.
"По качеству наши игристые вина методом Шарма ничуть не уступают недорогим зарубежным, а по цене такие вина из Севастополя, с Тамани или из Дербента чаще гораздо интереснее импортных", — заключила Буняеева.
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