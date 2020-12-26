ЖЕНЕВА, 26 дек — ПРАЙМ. Уходящий 2020-й стал годом возможностей для ювелирной индустрии благодаря онлайн-торговле, заявила в интервью РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни, глава швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук. Онлайн-ритейлеры рассказали, как пандемия изменила потребительские вкусы

"Уходящий 2020 год стал годом невиданных возможностей и горьких разочарований одновременно. Компании, большая часть продаж которых была ориентирована на привычный офлайн-формат, когда покупатель и продавец взаимодействуют напрямую, безусловно, потеряли свои позиции на рынке. Выстояли те, кто смог быстро сориентироваться и освоить онлайн-продажи", — сказала она.

По ее словам, пандемия привела к росту продаж украшений онлайн.

"Еще пару лет назад перспектива продавать драгоценные камни и украшения через интернет не выглядела так реалистично, но пандемия ускорила этот процесс, сделав его практически неизбежным. К осени основной мировой потребитель драгоценностей – Китай – оправился от "ковидного" шока и стал активно наращивать внутренний спрос. Крупнейшие ювелирные дома полностью развернули свои товарные потоки на Восток, что позволило им сохранить цифры годовых отчетов на приемлемом уровне. Так что драгоценности еще раз доказали свою репутацию "вечных ценностей". Времена проходят, а камни остаются", — подчеркнула эксперт.