МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Половина крупных компаний заявила о восстановлении бизнес-климата в РФ

"В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает…, все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", — сказал он.