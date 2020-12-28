МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова стала владельцем 5,35% акций "Детского мира", следует из материалов крупнейшего российского ритейлера детских товаров. Покупатель акций "Детского мира" не представил полный комплект документов

"ONEXIM HOLDINGS LIMITED… Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 33 750 000 / 4,57%… Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 39 550 000 / 5,35%", — говорится в сообщении ритейлера.

Ранее АФК "Система" полностью вышла из капитала "Детского мира", продав 20,38% акций ритейлера. Также в ноябре Altus Capital сообщила об оферте владельцам акций "Детского мира": инвесткомпания была готова приобрести до 220,961 миллиона акций (29,9% капитала) ритейлера по 160 рублей за бумагу. Цена подразумевала премию в 27,9% к стоимости акции на закрытие торгов 27 ноября на Московской бирже.

Однако позже инвесткомпания сообщила о новой процедуре акцепта заявок и расчетов, в связи с чем максимальная доля акций ритейлера, которые Altus готова приобрести, была снижена до 25%. При этом, указывала компания, цель может вернуться на прежний уровень в случае получения предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о покупке бумаг. За 25% "Детского мира" инвесткомпания заплатит, таким образом, 29,56 миллиарда рублей.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр". На конец сентября 2020 года ритейлер управлял 810 магазинами. В свободном обращении находится 100% акций компании (за исключением квазиказначейских бумаг и акций, принадлежащих менеджменту и директорам).