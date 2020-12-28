МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние за год уменьшилось более чем на 4 миллиарда долларов, возглавил список десяти самых обедневших в уходящем году российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Forbes назвал самого разбогатевшего за год российского миллиардера

Алекперов потерял за год 4,082 миллиарда долларов.

Второе место по этому показателю занимает глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние за год сократилось на 3,555 миллиарда долларов. Далее следует Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", за год он потерял 2,339 миллиарда. Четвертое место занял топ-менеджер "Лукойла" Леонид Федун, его состояние сократилось на 1,757 миллиарда долларов.

Пятое место в списке занял бизнесмен Михаил Гуцериев (минус 1,689 миллиарда долларов), за ним следует Самвел Карапетян (группа "Ташир", минус 1,533 миллиарда), седьмое место занимает Игорь Алтушкин (РМК, минус 1,331 миллиарда). На восьмом месте расположился бизнесмен Олег Дерипаска, потерявший за год 1,072 миллиарда долларов. Предпоследнюю строчку занимает совладелец "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов (минус 1,002 миллиарда).

Наконец, потерявшие по 0,995 миллиарда долларов Год Нисанов и Зарах Илиев, владельцы компании "Киевская площадь", которой принадлежит ТРЦ "Европейский", делят десятую строчку рейтинга.