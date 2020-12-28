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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией
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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, великобритания, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", — говорится в сообщении.
Россия 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией на 7 дней в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса COVID-19.