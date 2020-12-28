МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Ученый назвал особенность нового штамма коронавируса

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", — говорится в сообщении.

Россия 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией на 7 дней в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса COVID-19.