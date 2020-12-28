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"Роснано" отчитался об убытке в первом полугодии по МСФО
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Убыток АО "Роснано" по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 7,235 миллиарда рублей сократившись в 1,92 раза в годовом выражении, говорится в материалах "Роснано". При этом... ПРАЙМ, 28.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Убыток АО "Роснано" по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 7,235 миллиарда рублей сократившись в 1,92 раза в годовом выражении, говорится в материалах "Роснано".
При этом без учета курсовых разниц совокупный убыток составил 7,148 миллиарда рублей, снизившись в 1,95 раза в годовом выражении.
Операционный убыток "Роснано" за полугодие составил 4,950 миллиарда рублей, сократившись в примерно 2 раза в годовом выражении. Операционные расходы сократились на 4,72%, и составили 2,177 миллиарда рублей.
АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано".
В начале декабря УК "Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а до этого около 10 лет посвятивший госкорпорации "Ростех".