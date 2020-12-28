МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Убыток АО "Роснано" по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 7,235 миллиарда рублей сократившись в 1,92 раза в годовом выражении, говорится в материалах "Роснано". Депутаты предложили изучить деятельность Чубайса в "Роснано"

При этом без учета курсовых разниц совокупный убыток составил 7,148 миллиарда рублей, снизившись в 1,95 раза в годовом выражении.

Операционный убыток "Роснано" за полугодие составил 4,950 миллиарда рублей, сократившись в примерно 2 раза в годовом выражении. Операционные расходы сократились на 4,72%, и составили 2,177 миллиарда рублей.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано".

В начале декабря УК "Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а до этого около 10 лет посвятивший госкорпорации "Ростех".