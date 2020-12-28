МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ООО "Мегаполис-Инвест" (75,86% принадлежит АФК "Система", 24,14% — у "СберИнвеста") приобрело у группы частных инвесторов группу "Электрозавод" за 24,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК. АФК "Система" планирует купить "Сибирский лес"

В группу "Электрозавод" входят 64,37% акций АО "Электрозавод" и 100% ООО "Электрокомбинат".

АФК "Система" и "СберИнвест" предоставили ООО "Мегаполис-Инвест" акционерное финансирование в размере 11 миллиардов рублей и 3,5 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, "СберИнвест" предоставило ООО "Мегаполис-Инвест" заёмное финансирование на 10,2 миллиарда рублей.

Стороны также заключили соглашения, предоставляющие АФК "Система" право приобрести и "СберИнвесту" — право продать в адрес АФК принадлежащую "СберИнвесту" долю в уставном капитале ООО "Мегаполис-Инвест". Ожидается, что как в трансформаторный, так и в девелоперский бизнес группы "Электрозавод" будут в дальнейшем привлечены соинвесторы.

Как отмечается в сообщении, цель сделки — создание ведущего в России производителя трансформаторного оборудования и реализация девелоперского проекта на принадлежащих группе "Электрозавод" земельных участках в Москве.

В периметр группы "Электрозавод" входят мощности по производству трансформаторного оборудования в Москве и Уфе, сервисные подразделения, научно-исследовательский и проектный институты, инжиниринговый центр, а также земельные участки в районе метро "Электрозаводская" в Москве площадью 19 гектаров.