МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Нотариусы в 2021 году смогут оказывать часть услуг в онлайн-режиме, но для заверения сделок визит к нотариусу останется обязательным, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

В режиме онлайн и без визита в нотариальную контору в ближайшее время можно будет получить услуги, не требующие проверки реальных намерений заявителя и сопоставления их с содержанием документа, который он запрашивает, пояснили в ФНП. Здесь не возникает рисков нарушения прав человека из-за того, что он не понимал, что делает в момент обращения к нотариусу, и не знал, какие юридические последствия влечет за собой его решение.

"Например, удаленно и без рисков для себя и своего имущества уже в наступающем году можно будет получить исполнительную надпись нотариуса для оперативного и внесудебного возврата долгов или перечислить средства на его депозитный счет, к примеру, для расчета по сделке", — рассказали в пресс-службе палаты. Нотариус рассказала, как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду

Но в ситуации, когда речь идет об удостоверении самой сделки (с юридической точки зрения сделка – это и договор купли-продажи недвижимости, и доверенность, и завещание, и алиментное соглашение и много чего еще), удаленный формат применен быть не может именно в силу высоких рисков так называемого порока воли. Покупка или продажа той же квартиры в формате онлайн, то есть заочно, без личной встречи с нотариусом, чревата нарушением права собственности, потерей жилья и больших денег, подчеркнули в ФНП.

"Однако уже в будущем году у россиян появится возможность воспользоваться так называемым дистанционным форматом удостоверения сделки. Он предполагает, что каждая сторона сделки, как и прежде, идет к нотариусу лично, однако сторонам не обязательно встречаться в одной нотариальной конторе одного и того же города. Каждый участник сделки сможет выбрать того нотариуса, чья контора расположена для него максимально близко и удобно", — объяснили в нотариате. Дальше процедура мало чем отличается от традиционного варианта оформления сделки: нотариусы все так же устанавливают личность заявителей, выясняют соответствие реальной воли и волеизъявления сторон, проверяют осознанность и добровольность их действий, разъясняют юридические последствия сделки и зачитывают текст документа вслух, отметили в пресс-службе палаты. Россия и США продолжат бороться на рынке газа в 2021 году

Согласованный проект договора участники сделки будут подписывать в случае с дистанционным форматом уже с помощью так называемой простой электронной подписи. Для этого каждый из нотариусов предоставит своему заявителю специальный планшет. Юридическую силу документу придадут усиленные квалифицированные электронные подписи нотариусов, с помощью которых будет удостоверена сделка. Таким образом, каждый ее участник получит свой экземпляр договора — если необходимо, и в электронном виде, и в бумажном. Регистрация перехода права собственности пройдет по стандартной схеме – в Росреестр документы электронно направит нотариус, который работал с приобретателем недвижимости, и сам же получит готовые бумаги в максимально короткие сроки, объяснили в нотариате. С учетом всего, пояснили там, дистанционный формат заметно упрощает жизнь тем, чей контрагент по сделке находится в другом городе или даже конце страны.