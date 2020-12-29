МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Инвесткомпания Altus Capital приобрела 25% акций "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, сообщает "Детский мир".

"Детский мир" стал компанией со 100% акций в свободном обращении после выхода АФК "Система" и Российско-китайского инвестиционного фонда из состава акционеров в сентябре 2020 года. В конце ноября Altus Capital объявила оферту на приобретение 29,9% "Детского мира". В декабре Altus снизила объем покупки до 25% акций и 16 декабря сообщила о завершении приема заявок.

"Детский мир" сообщает о получении 28 декабря уведомления от компании "Галф Инвестментс Лимитед" (Altus Capital) о приобретении 25% акций "Детского мира", — говорится в релизе ритейлера. Согласно материалам компании, изменение в составе акционеров произошло 22 декабря. "Детский мир" рекомендовал выплатить дивиденды в 5,08 рублей на акцию

"Мы рады сообщить о том, что стали существенным акционером ПАО "Детский мир". Altus Capital полностью поддерживает текущий менеджмент компании, а также высокий уровень корпоративного управления, принятый в ПАО "Детский мир", его стратегию, долгосрочные цели и существующую дивидендную политику", — сказал управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов, чьи слова приводятся в релизе инвесткомпании.

"Детский мир" в свою очередь отметил, что менеджмент компании приветствует нового акционера и планирует продолжить реализацию объявленной стратегии компании в интересах всех акционеров.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр".