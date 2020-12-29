МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уходящий 2020 год стал для индустрии российского гостеприимства не только временем жесточайших испытаний, связанных с пандемией COVID-19, но и переломным периодом, когда беспрецедентная поддержка государства позволила туризму выжить и определила отношение власти к нему как к стратегически важной отрасли экономики.

"Этот тяжелый для отрасли год, безусловно, войдет в историю развития российского туризма. Именно в период пандемии мы увидели исключительную важность туризма и индустрии гостеприимства для социальной и экономической жизни страны. Кризис отрасли, вызванный пандемией, позволил нам заговорить о туризме в масштабах страны как о стратегической отрасли экономики в целом", — определила в ноябре ситуацию уходящего года руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции говорила, что также считает, что 2020 год стал годом парадоксов, ведь, с одной стороны, индустрия туризма никогда не переживала такого масштабного удара, какой нанес коронавирус, а, с другой стороны, в России никогда не было таких мер поддержки туризма со стороны государства.

ПАНДЕМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ТУРИЗМЕ

Россия из-за коронавируса с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, за исключением спецрейсов для возвращения пассажиров домой. С 30 марта было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ. Бизнес-туризм в Россию набирает обороты

Согласно экспертной оценке турбизнес, включая гостиничный и ресторанный сектора, в 2020 году из-за кризиса отрасли, вызванного пандемией, и закрытия границ между странами суммарно потерял порядка 1,3 триллиона рублей от ежегодного оборота в 3,7 триллиона рублей. Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ между странами турпоток из России за рубеж сократился на 77%, из-за рубежа – на 93%, внутри страны – на 30-40%.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев отметил, что потери только от закрытия границ к концу года составят порядка 8-9 миллиардов долларов.

После закрытия авиасообщения ситуация осложнилась тем, что за пределами России оставались сотни тысяч наших соотечественников. Но и в этой ситуации бизнес вернул туристов на Родину в кратчайшие сроки.

По данным МИД РФ за весь период пандемии из разных стран были вывезены более 250 тысяч россиян.

ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Ростуризм отмечает, что с первых дней кризиса все четко понимали, как от быстроты принятия нужных решений зависит, не только отдых значительной части граждан страны, но и сохранение миллионов рабочих мест в индустрии гостеприимства. Китайский внутренний туризм постепенно восстанавливается

Глава ведомства подчеркнула, что понимание ответственности помогло быстро мобилизоваться и при беспрецедентной поддержке правительства решать очень сложные задачи. Тогда, по решению правительства, туризм был включен в список отраслей экономики, которые максимально пострадали в период пандемии, и получил целый ряд очень ценных и системных мер поддержки.

С 1 июня в России начали поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма, а 1 июля 2020 года стартовал полноценный летний туристический сезон. Немного позже начали восстанавливать авиасообщение между Россией и некоторыми странами. Курортный сезон по всей России был запущен в беспрецедентных условиях. Тогда Ростуризмом совместно с Роспотребнадзором и региональными властями были оперативно выработаны правила работы отрасли, протоколы безопасности, которые не потеряли своей актуальности и в зимний сезон.

Уже в декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма по безопасности в период пандемии, выпущенные еще летом, но доработанные с учетом зимнего сезона, поможет россиянам комфортно провести новогодние каникулы и начать планировать летний туристический сезон.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КЕШБЭК

Параллельно с открытием курортного сезона особое внимание в отрасли было уделено запуску новых туристических направлений и снижению стоимости продукта для потребителя.

По словам Догузовой, перед Ростуризмом стояла задача дать людям возможность безопасно, максимально комфортно и доступно отдохнуть в своей стране. Поэтому во многие регионы, которые не являются традиционными летними направлениями, такие как Алтай, Байкал, Хакасия и Калининградская область полетели чартеры, что позволило снизить стоимость для туристов.

В 2020 году в стране начали впервые осуществлять уникальную программу туристического кешбэка, когда государство деньгами возвращает часть средств, которые граждане тратят на отдых в России. Кешбэк подтолкнул продажи туров по России на 40%

Первый этап акции кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время туристы могли приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20% стоимости отдыха. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на возврат части средств за туры по России, но из-за второй волны пандемии COVID-19 и введения допограничений в ряде регионов по этой программе было освоено только 1,2 миллиарда рублей.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил, что оставшиеся от реализации программы кешбэка за отдых в России в 2020 году средства власти перенесут на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги.

Президент РСТ Андрей Игнатьев отметил, что эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения.

УСТОЙЧИВОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко уверен, что сохранение мер поддержки туристическому бизнесу со стороны государства поможет сохранить туроператорское сообщество практически в полном объеме. Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

По его данным, до сегодняшнего дня в ассоциации остаются порядка 530 туроператоров, а потери в отрасли составили только 1% компаний. Если меры поддержки со стороны государства будут серьезными, то потери в туроператорском сообществе останутся в пределах той же погрешности.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что 2020 год стал для российского туризма своеобразной лакмусовой бумажкой, проявившей многолетние системные проблемы отрасли, которые невозможно решить за один сезон. Глава ведомства так же уверена, что усилия по организации безопасного отдыха туристов в РФ привели к тому, что россияне смогли отдохнуть и летом, и осенью этого тяжелого года, а спад в туротрасли страны из-за COVID-19 не будет таким значительным, как этого опасались в начале пандемии.